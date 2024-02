Catanzaro-Bari 2-0: Vandeputte e Iemmello piegano i biancorossi

Continua il momento negativo del Bari, sconfitto col punteggio di 2-0 nella partita del turno infrasettimanale di Serie B sul campo del Catanzaro. Per i biancorossi si tratta della seconda sconfitta di fila dopo quella di Bolzano contro il Südtirol.

La partita del Ceravolo, iniziata con un quarto d'ora di ritardo a causa di una fitta nebbia è stata decisa dalle reti di Vandeputte e Iemmello. Il belga ha rotto l'equilibrio dopo soli 4' dal calcio d'inizio su punizione, mentre il bomber di casa ha raddoppiato quando mancavano una decina di minuti al 90'.

Al Bari, che si era presentato con un assetto tattico diverso e cambi nella formazione, non è servito l'effetto sorpresa: una volta in svantaggio la squadra di Iachini non è riuscita a imbastire una reazione incisiva, benché nel secondo tempo ci abbia provato con maggiore convinzione, colpendo anche una traversa con Di Cesare. L'effetto sortito dal terzo cambio tecnico della stagione sembra essersi già attenuato per i biancorossi, che hanno ancora tanto da lavorare per trovare un'identità, con sempre meno partite a disposizione per cercare di entrare tra le prime 8. Va comunque detto che, nonostante il risultato negativo, rispetto al ko di Bolzano la squadra di Iachini ha mostrato un atteggiamento più propositivo.

Dopo questa sconfitta il Bari resta fermo a quota 33, con la zona play-off lontana 2 punti (in attesa che si giochi Pisa-Modena), mentre il Catanzaro sale a quota 45 e si porta a -5 dal secondo posto che vale la promozione diretta. I Galletti torneranno in campo sabato 3 marzo, in casa contro lo Spezia alle 16:15.

Catanzaro-Bari 2-0: il tabellino

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Antonini (67' Miranda), Krajnc; Sounas (46' Oliveri), Petriccione (66' Pompetti), Verna (86' Pontisso), Vandeputte; Iemmello, Ambrosino (79' D'Andrea). A disp.: Sala, Borrelli, Brignola, Stoppa, Donnarumma. All. Vivarini

BARI (3-4-1-2): Brenno; Matino, Di Cesare, Vicari; Pucino, Lulic, Benali (76' Edjouma), Ricci (66' Dorval); Sibilli; Ménez (66' Puscas), Nasti (76' Morachioli). A disp.: Pissardo, Bellomo, Achik, Maiello, Guiebre, Zuzek, Dachille, Acampora. All. Iachini

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Vigile – Votta

IV: Mirabella

VAR: Maggioni

AVAR: Gualtieri

Marcatori: 4' Vandeputte (C), 78' Iemmello (C)

Note - ammoniti 53' Brighenti (C), 64' Di Cesare (B), 72' Vicari (B), 90'+2 Benali (B). Recupero: 3', 4'