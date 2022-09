Cosenza-Bari: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

A una settimana di distanza dal pareggio subito in rimonta dalla Spal, il Bari torna in campo in trasferta, sul campo del Cosenza.

Al San Vito sarà il primo di due impegni lontano da casa per gli uomini di Michele Mignani, che sabato prossimo saranno avversari del Cagliari.

Anche la formazione calabrese è reduce da un pari, ottenuto in rimonta sul campo della Ternana. Grazie a questo risultato, i calabresi allenati dall'ex biancorosso Davide Dionigi (a Bari per 6 mesi nel 2005), hanno 7 punti in classifica, uno in più rispetto ai Galletti, attualmente a quota 6 dopo tre pareggi e una sola vittoria.

Cosenza-Bari: i precedenti

Sono 30 i precedenti totali tra Cosenza e Bari. Nel testa a testa conducono i pugliesi con 14 vittorie contro i 10 successi calabresi mentre 6 partite sono terminate in parità. Per quanto riguarda le 15 sfide giocate in casa dei silani, 8 le vittorie del Cosenza, 4 quelle del Bari, 3 i pareggi.

L'ultimo incrocio in assoluto avvenne al San Nicola nel primo turno di Coppa Italia 2016-2017, una partita vinta 1-0 dal Bari con gol di Gaetano Monachello.

Nel campionato di Serie B, invece, la partita manca dalla stagione 2002-2003. Nel doppio confronto tra andata e ritorno, il Bari ottenne due vittorie: al San Vito vinse 0-2 con i gol di Jaime Valdes e Nicolas Cordova, mentre al San Nicola fu decisiva la rete di Rachid Neqrouz.

Come arriva il Cosenza

Davide Dionigi ha convocato 24 calciatori per la sfida contro i Galletti. Tra i convocati non figurano gli indisponibili Panico e Nasti. Oltre al recuperato Rispoli, prima chiamata per i nuovi arrivti Camigliano e Kornvig. Nel 4-2-3-1 dell'ex Bari, Matosevic sarà il portiere, la linea difensiva sarà composta da Rispoli, Rigione, Vaisanen e Martino. A centrocampo dovrebbero esserci Voca e Brescianini, mentre sulla trequarti agirebbero Brignola, D'Urso e Florenzi alle spalle del 'Bati' Larrivey.

Come arriva il Bari

Nel Bari, oltre all'infortunato Maita, non figurano tra i convocati Galano e Gigliotti. Tornano a far parte della lista Ceter e Vicari e c'è la prima convocazione per Scheidler. Nel 4-3-1-2 di Michele Mignani, con Caprile a difesa dei pali, la difesa dovrebbe essere composta da Pucino e Ricci sulle fasce e da Terranova e Di Cesare al centro. A centrocampo Mallamo sembra il prescelto per completare la mediana con Maiello e Folorunsho. Sulla trequarti Bellomo è in vantaggio su Botta, mentre in attacco sono intoccabili Cheddira e Antenucci.

Cosenza-Bari: le probabili formazioni

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Martino; Voca, Brescianini; Brignola, D'Urso, Florenzi; Larrivey. All. Dionigi

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Di Cesare, Ricci; Mallamo, Maiello, Folorunsho; Bellomo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

Arbitro: Gariglio

Assistenti: Zingarelli - Miniutti

IV: Ancora

VAR: La Penna

AVAR: Vecchi

Cosenza-Bari: dove vederla in TV e streaming

Il match della 5ª giornata di Serie B 2022-2023 Cosenza-Bari, in programma alle ore 14:00, verrà trasmesso in diretta su DAZN. La partita sarà visibile anche su Sky (canale Sky Sport, numero 252) e sull'app di Helbiz Live