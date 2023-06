Fase nazionale campionato Under 17, Levante Azzurro: contro il Pineto per il secondo successo di fila

La squadra guidata da Fabio Pica debutterà in casa dopo la vittoria in trasferta contro l'ASD Di Roberto. L'inizio della gara al campo comunale di Capurso è fissato per le ore 17:00 di domenica 4 giugno