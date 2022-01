Fesca Bari Women, tutti i numeri della prima parte di stagione

Nell'ultimo match disputato in campionato prima della sosta invernale e i rinvii delle gare contro Indipendent e Apulia Racing Club, la Fesca Bari ha incassato una sonora sconfitta per 9-0 sul campo dell'Apulia Trani, nell'undicesima giornata del girone C della Serie C Femminile. Dopo il buon pareggio ottenuto contro la Res Roma VIII (risultato di 1-1) nel turno precedente, per la formazione giallonera è arrivata l'ottava sconfitta complessiva in questa stagione. E in Coppa Italia di Serie C il cammino si è interrotto mercoledì 22 dicembre, agli ottavi di finale, sul campo del Crotone vittorioso per 4-2.

Nelle prime undici gare del torneo in corso, il bottino della Fesca Bari è stato esiguo, coi 5 punti messi a referto al netto di una vittoria ottenuto contro la Vis Mediterranea Soccer e due pareggi compreso lo 0-0 con la Rever Roma. Solo 7 i gol fatti (penultimo attacco del girone), 29 quelli subiti. La miglior marcatrice della squadra è l'attaccante classe 1999 Federica De Filippis, firmataria di 3 reti in 5 presenze.