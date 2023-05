Genoa-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Poteva essere la partita decisiva della stagione, invece, sarà un incontro che avrà perlopiù importanza per gli almanacchi e le statistiche. Parliamo di Genoa-Bari, duello che andrà in scena questa sera alle 20:30 a Marassi per l'ultima giornata della stagione regolare di Serie B.

I Grifoni, a lungo inseguiti dai Galletti, sono stati promossi in Serie A con due turni d'anticipo, obbligando la squadra di Mignani a passare dai play-off. Il fatto che non ci sia più nulla in palio, col Genoa già promosso, e il Bari completamente focalizzato sulla coda della stagione, toglie un po' di appeal alla sfida tra due club storici del calcio italiano. L'auspicio, soprattutto dei tifosi biancorossi, è che ci possa essere presto un "remake" nella massima serie.

La direzione di gara è stata affidata al fischietto siciliano Daniele Rutella della sezione arbitrale di Enna (bilancio favorevole con i biancorossi 5 vittorie, 1 pari e 1 ko), affiancato dagli assistenti Rossi e Garzelli e dal quarto ufficiale Petrella. Al monitor Di Martino (VAR) e Meraviglia AVAR.

Genoa-Bari: i precedenti

Tra Genoa e Bari esistono 91 precedenti in gare ufficiali: nel testa a testa sono avanti i liguri, vincitori di 36 confronti contro i 26 successi dei pugliesi mentre 29 gare sono finite in parità. Nelle 45 gare disputate a Marassi, appena 2 vittorie del Bari, 16 pareggi e 27 successi dei padroni di casa.

In questa stagione le due squadre si sono affrontate alla 19ª giornata al San Nicola il 26 dicembre 2022, occasione in cui il Genoa vinse 1-2 (gol dell'ex Puscas, pari di Cheddira, gol vittoria di Gudmundsson).

L'ultima trasferta a Marassi risale alla Coppa Italia 2011-2012, quando i Galletti furono battuti 3-2 ai tempi supplementari (gol di Birsa, Borghese, Jorquera, Bellomo e Pratto).

Il Bari fu sconfitto anche nell'ultima visita a Marassi in campionato, risalente alla stagione di Serie A 2010-2011, quando il 3 ottobre 2010 perse 2-1 (gol di Palacio, Barreto e Toni).

Come arriva il Genoa

Alberto Gilardino ha qualche problema nel reparto difensivo: mancheranno Bani, squalificato, Ilsanker infortunato e Matturro al Mondiale Under 20 con l'Uruguay. Criscito, non al meglio, dovrebbe stringere i denti. In caso venga mantenuta la difesa a tre potrebbe esserci l'esordio del giovane Calvani, nel caso in cui scegliesse di difendere a quattro (opzione più probabile), il barese Vogliacco e Dragusin potrebbero essere i centrali, con l'ex Sabelli ed Hefti terzini. A centrocampo dovrebbero agire Struraro, Frendurup e Badelj, mentre in attacco Gudmundsson e Aramu agiranno alle spalle di Coda.

Come arriva il Bari

Per la sfida ai rossoblù, Michele Mignani non potrà contare né sullo squalificato Maita, né sull'infortunato Pucino, mentre Ceter e Folorunsho non sono stati convocati a scopo precauzionale. Vista la posta in palio nulla dell'incontro, è facile che i biancorossi si presentino con tante seconde linee. Frattali tra i pali, Dorval scelta obbligata a destra, Zuzek e Vicari in mezzo, Mazzotta a sinistra. A centrocampo Molina e Morachioli potrebbero agire da esterni con Benali e Mallamo centrali, mentre in attacco potrebbe toccare ad Antenucci ed Esposito.

Genoa-Bari: probabili formazioni

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Vogliacco, Dragusin, Hefti; Sturaro, Frendrup, Badelj; Gudmundsson, Aramu; Coda. All. Gilardino

BARI (4-4-2): Frattali; Dorval, Zuzek, Vicari, Mazzotta; Molina, Benali, Benedetti, Morachioli; Esposito, Antenucci. All. Mignani

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Rossi C. - Garzelli

IV: Petrella

VAR: Di Martino

AVAR: Meraviglia

Genoa-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Genoa-Bari, valevole per la 38ª giornata di Serie B 2022-2023, con calcio d'inizio alle 20:30, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn, mentre in tv sarà visibile su Sky Sport (canale 258). Il match sarà visibile in streaming anche su Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.