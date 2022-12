Gravina ancora a secco di vittorie: pari e patta nel match contro il Francavilla in Sinni (1-1)

Rimandato ancora l'appuntamento con la vittoria per il Gravina. I gialloblù sono usciti dallo stadio Fittipaldi con un pareggio per 1-1 nella sfida di fronte al Francavilla in Sinni: si tratta del nono pareggio complessivo ottenuto finora: al 44' i padroni di casa sono passati in vantaggio grazie al calcio di punizione realizzato da Nolé, che ha preceduto la traversa (sempre direttamente da calcio piazzato) colpita da Actis Goretta. All'88' lo stesso attaccante ha ristabilito l'equilibrio su calcio di rigore; il Gravina ha così raggiunto quota 9 punti in classifica.