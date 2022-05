Monopoli, il terzino Guiebre convocato dalla nazionale del Burkina Faso

Serie C Girone C

Abdoul Guiebre è stato nuovamente convocato per la nazionale del Burkina Faso. Il terzino sinistro classe 1997 del Monopoli, dopo aver disputato due gare lo scorso marzo, ora affronterà altre due partite per le qualificazioni alla Coppa d'Africa: l'avversario del 3 giugno sarà Capo Verde, mentre per il 7 è fissato il match contro Eswatini.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

Il calciatore biancoverde Abdoul Razack Guiebre è stato convocato dalla Nazionale di calcio del Burkina Faso, per i match validi per le Qualificazioni alla Coppa d’Africa, in programma nel 2023 in Costa D’Avorio.

Le partite in cui Guiebre sarà impegnato si disputeranno il 3 e 7 giugno rispettivamente contro Capo Verde e Eswatini.