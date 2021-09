Pozzebon replica nel finale a Ouattara: pareggio del Molfetta sul campo del Lavello

Primo punto stagionale per il Molfetta sul campo del Lavello, nella prima giornata del campionato di Serie D, girone H. Allo stadio Franco Pisicchio gli uomini allenati dal tecnico Renato Bartoli vanno sotto al 16' dopo che Ouattara, in una mischia, batte con un sinistro potente il portiere Viola. Gli ospiti provano a reagire grazie allo spunto di Boccadamo: l'esterno destro si avventura in una percussione e vede il proprio tentativo spegnersi di poco a lato dalla porta avversaria. I padroni di casa ci provano con Statella che impegna Viola, poi il neo-entrato Cappiello prova una girata ma Franetovic manda in corner: è il preludio al pareggio del Molfetta, giunto all'82 col colpo di testa di Pozzebon servito dal cross di Legari. Il match termina 1-1, le due formazioni si affronteranno di nuovo nella Coppa Italia di Serie D mercoledì 22 settembre.