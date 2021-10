Rinascita Rutiglianese, rocambolesco ko contro la Poliminia Calcio: non basta la tripletta di Chiumarulo

Nella quinta giornata del campionato di Promozione, girone A, la formazione allenata da Michele Valentini viene sconfitta a domicilio per 4-3, in rimonta

Quarta sconfitta in campionato per la Rinascita Rutiglianese, che al stadio Comunale viene battuta in rimonta dal Polimnia Calcio in una partita spettacolare, terminata 4-3. I padroni di casa partono bene e si fanno vedere in avanti col tentativo di Chiumarulo, direttamente da calcio piazzato. Lo stesso attaccante, arrivato in squadra da pochi giorni, firma il vantaggio su un calcio di rigore assegnato per fallo del portiere Pellegrini su Mongiello (23'). Poco dopo il tandem offensivo guadagna un altro penalty: Mongiello serve Chiumarulo che prima viene atterrato da Pellegrini per poi firmare la sua personale doppietta al 36'. La Rinascita Rutiglianese mantiene il controllo della gara, ma al 43' Gernone tocca con un braccio un cross e l'arbitro assegna il terzo rigore della partita: Laneve trasforma e accorcia le distanze.

La ripresa è scoppiettante. Al 52' arriva il 2-2 ad opera di Satalino su una girata, solo due minuti Chiumarulo mette a segno la propria terza marcatura venendo imbeccato da Mongiello. Le emozioni non finiscono qui perché al 57' un tocco di mano di Tanzarella causa il secondo rigore per il Poliminia Calcio, realizzato ancora una volta da Laneve; l'inerzia è totalmente cambiata tanto che gli ospiti completano il ribaltone con il gol di Romanazzi al 71'. La Rinascita Rutiglianese tenta il forcing ma alla fine la gara non cambia nulla: gli uomini allenati da Michele Valentini restano nelle zone calde della classifica a quota 3 punti.