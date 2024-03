Serie C, successo pesante del Monopoli a Benevento: Tommasini regala il blitz ai biancoverdi

Impresa del Monopoli che allo stadio Vigorito ha superato per 1-0 il Benevento secondo in classifica grazie ad una prova di carattere. Un successo pesante per la lotta salvezza, visto che i biancoverdi hanno agganciato momentaneamente la Turris in classifica.

A decidere il match è stato Tommasini al 73', con l'attaccante che ha insaccato il pallone sugli sviluppi di un corner, approfittando di un errore in uscita del portiere avversario Paleari. Il Monopoli è salito a quota 33 punti.

Benveneto-Monopoli, il tabellino

Reti: 26′ st Tommasini (Mon)

Benevento (3-4-3): Paleari; Berra, Terranova, Pastina; Improta, Karic (12′ st Nardi), Talia (31′ st Carfora), Simonetti; Ciciretti, Ciano (12′ st Marotta), Lanini (1′ st Starita). All. Auteri A disp.: Nunziante, Manfredini; Benedetti, Masciangelo, Kubica, Ferrante, Agazzi, Viscardi, Perlingieri, Capelli, Bolsius.

Monopoli (3-5-2): Gelmi; Fornasier, Bizzotto, Ferrini; Viteritti, Borello (25′ st Bulevardi), De Risio (43′ st Hamlili), Iaccarino (43′ st Vitale M.), Barlocco (1′ st Angileri); Tommasini, Grandolfo (25′ st Sosa). All. Taurino A disp: Dalmasso; De Paoli, Cristallo, Simone, Arioli.

Arbitro: Dario Madonia Palermo

Assistenti: Francesco Piccichè Trapani, Rodolfo Spataro Rossano

Quarto: Edoardo Manedo Mazzoni Prato

Ammoniti: Nardi, Berra, Pastina, Improta (Ben), Bizzotto, Viteritti, Fornasier, Iaccarino, Gelmi, Tommasini (Mon)

Espulsi: –

Note: –

Recupero: 0′ pt, 6′ st

Angoli: 6 (Ben), 6 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 8/4 (Ben), 9/4 (Mon)

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli