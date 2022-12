Strambelli punisce il Bitonto: contro il Casarano finisce la striscia positiva dei neroverdi (1-0)

Si interrompe la striscia positiva del BItonto, che durava da sei partite. Allo stadio Capozza i neroverdi sono stati sconfitti dal Casarano: 1-0 il risultato finale, maturato nella ripresa. Nel primo tempo, dopo aver resistito alle iniziative dei padroni di casa, gli ospiti hanno sfiorato la rete prima con il tiro dalla distanza di Riefolo (pallone poco fuori l'incrocio dei pali) e poi con Palazzo, impreciso in occasione dell'uno contro uno di fronte al portiere Carotenuto. Clamorosa la chance capitata sui piedi di Maffei, al 70', che ha inquadrato la porta colpendo però la traversa; la gara viene successivamente sbloccata da un episodio:Gomes ha toccato il pallone con un braccio e l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore, trasformato da Strambelli al 78'. In extremis la formazione guidata da Valeriano Loseto è andata vicinissima al pareggio in occasione del tiro di Chiaradia, andato a sbattere prima sulla traversa e poi sul palo. Il Bitonto resta fermo a 22 punti in classifica.