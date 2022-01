Virtus Mola, l'avversario alla ripresa del campionato sarà il Castellaneta. Il programma delle altre gare

Il campionato di Eccellenza dovrebbe riprendere il via il prossimo 30 gennaio, a seguito dello slittamento per via della situazione epidemiologica del Paese. Il calendario del girone B ha subito un riallineamento, gli impegni fissati in questo mese che sono stati dunque riprogrammati: la Virtus Mola, attualmente penultima in classifica a quota 10 punti, riprenderà il cammino dalla sedicesima giornata.

L'avversario del 30 gennaio, in casa sarà il Castellaneta.Mentre domenica 6 febbraio allo stadio Tursi è prevista l'insidiosa trasferta contro il Martina capolista, prima dell'altro impegno casalingo contro il Gallipoli (13 febbraio); Il De Cagna Otranto sarà l'avversario del match fuori casa del 20 febbraio.