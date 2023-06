Virtus Palese, continuano gli open day: previsti quattro raduni per la categoria Giovanissimi

La Virtus Palese si prepara a svolgere degli open day dedicati al settore giovanile, in particolare per la categoria Giovanissimi (calciatori nati nel 2009 e nel 2010). Gli appuntamenti si terranno martedì 4, martedì 11, martedì 18 e martedì 25 luglio, presso il Virtus Palese Stadium. Gli open day avranno come orario d'inizio le 18:30. Continuano i raduni selettivi della Virtus Palese che, lo scorso martedì 20 giugno, ha dedicato un incontro riservato per la prima squadra e la formazione Juniores Under 19.