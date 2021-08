Bari: ufficiale l'arrivo di Terranova. Hamlili al Monopoli, Mercurio va al Napoli

Il club biancorosso ha ufficializzato diverse operazioni nelle ore precedenti al fischio d'inizio di Potenza-Bari. Per Polito ancora una giornata di passione in cui cercare di piazzare gli esuberi e portare in rosa altri elementi funzionali al gioco di Mignani

Ore frenetiche in casa Bari. I biancorossi, che dalle 21:00 saranno impegnati in trasferta contro il Potenza per il primo turno di campionato, hanno annunciato di aver concluso diverse operazioni di mercato.

In mattinata si era diffusa la voce dell'accordo raggiunto con il centrale difensivo classe 1987, Emanuele Terranova, una notizia che ha poi trovato conferma con l'ufficialità sancita dal comunicato del club di via Torrebella. L'esperto difensore della Cremonese arriva a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto in caso di promozione.

Polito ha portato a termine anche due operazioni in uscita. La prima, la più importante, è la cessione a titolo definitivo di Zaccaria Hamlili al Monopoli dopo un corteggiamento che durava dalla passata stagione, l'altra, invece, riguarda Giovanni Mercurio, che si trasferisce non più alla Fiorentina ma al Napoli in prestito con diritto di riscatto e che si aggregherà inizialmente alla Primavera dei partenopei.

Al direttore sportivo del Bari resta poco più di una giornata per trovare degli acquirenti ai calciatori che non fanno parte dei piani tattici (Bolzoni, De Risio, Perrotta, Semenzato e Terrrani) ed eventualmente completare la rosa a disposizione di Mignani con altri calciatori funzionali al progetto: la deadline è fissata per le ore 20:00 del 31 agosto.