Si dimette l'arbitro molfettese Eugenio Abbattista: "Difendo la mia immagine professionale"

L'arbitro di calcio Eugenio Abbattista, della sezione di Molfetta (Bari), ha annunciato, attraverso un messaggio ai colleghi, le proprie dimissioni da componente della Commissione Arbitraria Nazionale di Serie A e B.

La decisione arriva dopo un servizio andato in onda la scorsa settimana nel programma Le Iene di Italia 1 nel quale si parlava di presunti voti 'truccati' nelle valutazioni dei direttori di gara per stilare graduatorie di merito e comporre così gli organici per la stagione successiva. Una vicenda per la quale non sono emerse responsabilità nei confronti del 41enne fischietto molfettese. Il direttore di gara nel lungo messaggio, spiega la sua decisione di fare un passo indietro annunciando di dare priorità nel difendere la propria immagine professionale e manageriale.