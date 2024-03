La Waterpolo Bari batte (8 a 4) la CC Lazio e resta prima in condominio con Pescara Nuoto

Vittoria netta, partita piegata a proprio favore fin dai primi minuti e tre punti che garantiscono ancora la vetta della classifica in condominio con Pescara Nuoto e Pallanuoto, la Waterpolo Bari si presenta all'appuntamento prima della pausa pasquale col piglio e l'approccio giusto, battendo per 8 a 4 la CC Lazio nella quarta giornata di ritorno del girone 3 della serie B nazionale di pallanuoto. Un successo che porta i biancorossi allenati da Paolo Baiardini a quota 30, rinnovando così il duello di testa con gli abruzzesi. La partita ha visto capitan Gigi Foglio (autore di tre reti) attenti, concentrati e concreti fin dalle prime battute. Con le reti del capitano e di Davide Lamacchia le calottine biancorosse hanno dato avvio a una prestazione senza particolari giri a vuoto, che ha permesso di chiudere il primo quarto sul 2 a 1 e arrivare al cambio di campo sul 5 a 2. Un più tre maturato grazie alle reti di Sifanno e Andrea Lamacchia, oltre che la seconda del capitano, che ha permesso di scavare un solco divenuto per gli avversari sempre più incolmabile. Bravi infatti i biancorossi a tenere alta la concentrazione in difesa e a sfruttare le controfughe. Caratteristiche che hanno permesso di aumentare il divario sul più quarto nella terza frazione, chiusa sul 6 a 2. L'ultimo giro di orologio è stato gestito infatti al meglio, con i passaggi sul 7 a 2 e 8 a 3, che hanno messo in cassaforte il risultato fino al score finale. Riassumendo, oltre alle tre reti di Foglio, ci sono da registrare quelle di Andrea e Davide Lamacchia, Francesco Sifanno, Daniele Di Pasquale e Giuseppe Moretti. Soddisfatto Baiardini a fine gara per la prestazione.

“Poteva nascondere delle insidie la partita contro la CC Lazio – spiega l'allenatore romano- . La settimana scorsa i capitolini avevano molto filo da torcere al Pescara. Abbiamo approcciato e giocato la partita bene però. Sempre in controllo. Mentalmente e tatticamente solidi, concentrati per tutta la partita, pochissimi errori concessi. Ci avviamo alla pausa pasquale e all'ultimo mese di campionato con la strada chiara in testa. Il nostro augurio è di riuscire a metterla sempre in acqua come oggi. Da sottolineare al quarto tempo l'ampio spazio dedicato ai nostri 200: Abbruzzese Auciello e Volpe, oggi tutti in acqua, trovando sempre più fiducia con i compagni e nel campionato”. La Waterpolo Bari torna in acqua sabato 6 aprile nella Piscina di Monterotondo per affrontare in trasferta un'altra squadra romana, la Rn Roma Vis Nova.