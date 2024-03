Massimo Stano in Cina segna il nuovo record italiano nella 20 km di marcia

Massimo Stano segna un nuovo record. Sulle strade di Taicang, in Cina, il campione olimpico di Palo del Colle ha stabilito il nuovo primato italiano della 20 chilometri di marcia con un tempo di 1h17:26.

Il campione olimpico si è così classificato secondo nella gara, migliorando il suo record precedente di 1h17:45, detenuto dal 2019. "Mi sono davvero divertito - ha commentato Massimo Stano dalla Cina - e mi sentivo bene sotto ogni punto di vista, fisico e mentale. Per me è un record inaspettato. Non avrei accettato facilmente di andare alle Olimpiadi con il tempo della passata stagione, 1h20:07, perché non è quello che voglio andare a fare lì. Adesso cambia tutto".