Paganese-Bari 0-1: Montalto decide la sfida con gli azzurrostellati

Sesto acuto stagionale in trasferta per il Bari, vittorioso per 1-0 sul campo della Paganese nell'anticipo della 14ª giornata di Serie C. I biancorossi sono riusciti ad espugnare il Marcello Torre di Pagani grazie ad una rete realizzata poco dopo la mezz'ora del primo tempo da Adriano Montalto.

Il bomber siciliano ha colpito su calcio di punizione come già era accaduto nella partita interna con la Juve Stabia, trovando così il quarto centro personale in campionato. Grazie all'unico gol segnato, la squadra di Auteri è riuscita ad avere la meglio al termine di una partita 'sporca', giocata su un campo ai limiti della praticabilità. Si tratta di un successo molto importante perché oltre a dare continuità (è il terzo successo di fila), consente ai Galletti di portarsi momentaneamente a -4 dalla Ternana che scenderà in campo domenica pomeriggio in casa contro il Bisceglie.

Paganese-Bari, la cronaca

La prima conclusione della gara arriva dopo 6 minuti con un tiro di Montalto che viene facilmente neutralizzato dal portiere della Paganese Campani. L'estremo difensore azzurrostellato interviene di nuovo senza problemi all'11' sul tentativo di Semenzato. I biancorossi ci provano anche da fuori, prima con Antenucci, poi con Maita, ma in entrambi i casi la mira lascia a desiderare. Al 20' si fa male Citro, vittima di un infortunio muscolare accusato durante uno scatto (pessime le condizioni del manto erboso del Torre). Dopo essersi riscaldato a dovere, D'Ursi prende il suo posto. Al 28' prova a farsi vedere la Paganese con un tiro cross insidioso di Schiavino, Frattali fa sua la sfera con qualche affanno. Passata da poco la mezz'ora i biancorossi passano in vantaggio grazie al quarto gol stagionale di Adriano Montalto, a segno su un calcio di punizione dal limite deviata che non lascia scampo a Campani. Espulso per proteste il vice di Erra al 36'. Nei minuti di recupero grossa occasione sciupata da Mendicino che sugli sviluppi di un calcio di punizione manca la deviazione da pochi passi.

Non ci sono cambi all'inizio della ripresa che inizia con un tentativo di D'Ursi finito sull'esterno della rete. I padroni di casa provano a rispondere al 51' con un tiro di Diop agilmente controllato da Frattali. Al 61' il Bari perde anche Montalto, costretto a lasciare il campo dopo essere stato toccato duro: al suo posto Candellone. Rischiano i biancorossi al 69' con un pallone insidioso messo in mezzo da Guadagni, provvidenziale il salvataggio di Celiento. A poco più di un quarto d'ora dal termine Auteri richiama in panchina D'Ursi e Semenzato e inserisce Bianco e Lollo, ridisegnando l'assetto della squadra con il 4-4-2. Al 74' buona opportunità per Antenucci che va al tiro dall'interno dell'area ma si vede respingere un tiro a botta sicura in angolo da Schiavino. Continuano a pressare i pugliesi, di nuovo al tiro con Maita al 77', para Campani. La Paganese prova gli ultimi assalti alla ricerca del pari: all'87' ci prova Onescu con un colpo di testa parato da Frattali. Rischia il Bari all'89': punizione scodellata in area da Scarpa, Frattali esce ma non trattiene il pallone, Bramati prova il tiro a porta vuota ma non inquadra lo specchio.

Paganese-Bari 0-1: il tabellino

PAGANESE (3-5-2): Campani; Schiavino, Cigagna (63' Cesaretti, 79' Isufaj), Mattia; Onescu, Carotenuto, Bonavolontà (79' Bramati), Scarpa, Squillace; Diop, Mendicino (63' Guadagni). A disp.: Bovenzi, Fasan, Esposito, Perazzolo, Di Palma, Costagliola, Curci. All. Erra

BARI (3-4-3): Frattali: Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani, Maita, Semenzato (73' Lollo); Citro (26' D'Ursi, 73' Bianco), Antenucci, Montalto (61'). A disp.: Marfella, Perrotta, Bianco, Hamlili, Simeri, Marras, D’Orazio, Corsinelli, Andreoni. All. Auteri

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Dicosta – Perrelli

IV: Vigile

Marcatori: 33' Montalto (B)

Note - ammoniti Onescu, Diop, Bonavolontà, Schiavino (P), De Risio, D'Ursi (B). Recupero: 3' pt - 6' st.