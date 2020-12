Palermo-Bari, le probabili formazioni: Auteri ritrova Sabbione e De Risio dall'inizio

Manca poco all'ultima partita del 2020 per il Bari, impegnato oggi pomeriggio alle 15:00 sul campo del Palermo in un confronto che vale tantissimo. Nell'ultimo turno, infatti, i biancorossi, che occupano il secondo posto nella classifica del Girone C di Serie C, hanno recuperato due punti alla capolista Ternana. Gli umbri in questo turno riposano poiché avrebbero dovuto giocare contro il Trapani (formazione esclusa dal campionato), quindi vincendo il Bari potrebbe ridurre il distacco fino a -4 riaprendo di fatto i giochi per il primo posto e infiammando così il duello che riprenderà nel 2021.

Come arriva il Palermo

Boscaglia deve rinunciare all'indisponibile Almici. Il tecnico dei rosanero dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1: oltre a Pelagotti tra i pali, la difesa dovrebbe essere costituita da Accardi, Somma, Marconi e Crivello. A centrocampo dovrebbero esserci Odjer e Luperini, qualche metro più avanti Valente, Rauti e Kanouté. Difficile l'impiego dell'ex Floriano dall'inizio. In attacco, come unica punta, dovrebbe esserci Saraniti.

Come arriva il Bari

Auteri può contare su tutti gli effettivi tranne che sullo squalificato Montalto e gli indisponibili Citro e Minelli. Rientrano Sabbione e De Risio, al ritorno dalla squalifica: il primo riprenderà il suo posto al centro della difesa affiancato da Celiento e Di Cesare, il secondo farà coppia con Maita a centrocampo. Ciofani, salvo sorprese, dovrebbe tornare ad occupare il ruolo di esterno destro, mentre sull'out opposto ci sarà D'Orazio. In attacco il tridente dovrebbe essere formato da Marras, Antenucci e D'Ursi.

Palermo-Bari, le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Odjer, Luperini; Valente, Rauti, Kanouté; Saraniti. All. Boscaglia

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani, Maita, De Risio, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi. All. Auteri

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti: Ceccon - Cataldo

IV: Angelucci



Diretta TV/Streaming: Eleven Sports / Sky Sport (pay per view)