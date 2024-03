Pedaliere 'con vista', sul lungomare spuntano i nuovi attrezzi per il fitness: "Un modo per unire benessere e relax"

Sul lungomare di Bari arrivano le pedaliere per fare movimento... ammirando l'orizzonte. Le prime tre coppie di attrezzi sono state installate ieri, a corredo di altrettante panchine. Le sedute scelte per il posizionamento sono sul molo San Nicola, sulla rotonda di largo Giannella e nei pressi della spiaggia di Pane e pomodoro.

Le persone interessate - spiega una nota di Palazzo di Città - potranno utilizzarle mentre siedono comodamente davanti al mare rafforzando la muscolatura degli arti inferiori, le articolazioni delle ginocchia e l’efficienza cardiovascolare e respiratoria.

"Ovviamente si tratta di un piccolissimo intervento ma che è perfettamente in linea con la nostra strategia di disseminare punti sport e benessere in tutta la città - commenta l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli -. Attraverso l’installazione di queste sei pedaliere coloro che frequentano il lungomare potranno godere della luce che illumina la nostra costa e della bellezza del nostro mare facendo attività motoria. Ci piace pensare che, in questo modo, sia possibile coniugare un momento di relax con un po’ di benessere".