Open delle Puglie, la tennista Tamara Zidansek vince il torneo

È Tamara Zidansek la regina dell'edizione 2023 dell'Open delle Puglie-Trofeo Lapietra. La tennista slovena ha superato in finale la slovacca Rebecca Sramkova, in una partita che ha regalato tante emozioni ai mille spettatori presenti sulle tribune del campo centrale del Circolo Tennis Bari. L'ultimo match del torneo internazionale ha condensato un po' tutto il valore e il prestigio della competizione, che si è confermata su livelli tecnici importanti.

A spuntarla nel combattuto match finale, è stata la Zidansek che ha annullato ben quattro match point nel secondo set. La svolta del match è arrivata proprio nel decimo gioco del secondo parziale, con Sramkova in vantaggio di un set (vittoria per 6/3). La slovacca era sul 5-4 con il 40-0 e il servizio a sua disposizione, ma ha sciupato tutto, consentendo un'incredibile rimonta alla Zidansek, brava a non mollare mai e a vincere il secondo set per 7/5. Nel terzo set è stato tutto più semplice: crollata mentalmente, Sramkova cede sotto il colpi della più quotata avversaria per 6/1. Alla fine ha prevalso la maggiore esperienza della Zidansek, ex numero 22 al mondo e dopo la vittoria di Bari pronta a tornare nella top50.

"Questo è il tennis - commenta la vincitrice, Tamara Zidansek - Agli Us Open, proprio Sramkova era riuscita ad annullare un match point a mio favore per poi battermi sul campo. Qui a Bari, è successo il contrario, lei era in vantaggio ma sono riuscita a ribaltare la situazione. Alla fine posso ritenermi soddisfatta, per quanto fatto in un torneo molto difficile per il valore delle partecipanti. In realtà, mi sono sentita a casa, perché l'Italia è come la mia seconda patria, visto che sono nata in una città slovena che dista pochi chilometri dal confine italiano”.

A festeggiare la vittoria nel doppio, invece, è stata la coppia composta dalla ceca Anna Siskova e dalla polacca Katarzyna Kawa, che hanno avuto la meglio sulle avversarie Grammatikopoulou-Lechemia in due set senza storia, chiusi sul 6/1, 6/2. Bilancio assolutamente positivo per la seconda edizione del Wta125 di Bari. "È stata una conferma - spiega il direttore tecnico del torneo, Enzo Ormas - ci siamo preparati per tempo, nel miglior modo possibile. Quest'anno le istituzioni e gli sponsor ci hanno dato una mano e noi ci abbiamo messo del nostro per soddisfare le loro aspettative, così come le tante richieste della stampa che ci continua a seguire da ogni parte del mondo. Soddisfatto per la qualità della competizione e per la partecipazione della gente che ci ha supportato durante tutta la settimana e non solo nelle partite conclusive. Si chiude la seconda edizione e dalla prossima settimana cominciamo a mettere in cantiere la prossima. La cosa piacevole è che raccogliamo segnali importanti per crescere ulteriormente".

Cresce il torneo, ma cresce anche il Circolo Tennis Bari che lo ospita. "Non ci vogliamo fermare - dichiara la presidente del Ct Bari, Nicoletta Virgintino - i consensi aumentano, così come la attenzioni delle istituzioni e dell'imprenditoria che supporta l'evento. Il nostro obiettivo è quello di far crescere il montepremi per portare giocatrici ancora più quotate sui nostri campi di gioco. E poi il sogno resta sempre quello di vedere vincere in questa competizione, una delle ragazze del nostro vivaio. Quest'anno, intanto, c'è stata doppia emozione con Vittoria Paganetti e Daria Raimondo".

Grande il supporto anche della Federazione italiana tennis e padel. "Nel femminile il torneo di Bari è diventato il secondo più importante a livello nazionale dopo gli Internazionali d'Italia - dice il vice presidente Fitp, Isidoro Alvisi - La partecipazione internazionale è stata molto qualificata e la vincitrice ha dimostrato delle qualità da top50 a livello mondiale. Ci auguriamo solo che possano sfruttare questo torneo anche le italiane, le giovani italiani e magari anche qualche pugliese".

"La capacità attrattiva dello sport è innegabile ed ecco spiegati gli investimenti delle istituzioni - sottolinea l'assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli - Eventi come questi sono importanti per avvicinare i ragazzi della nostra città alla pratica sportiva, perché vedono le atlete di grande livello e si innamorano del tennis e dello sport in generale".