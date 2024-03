La Waterpolo Bari batte il Club Aquatico Pescara: i biancorossi restano primi in classifica

Vittoria di misura, ma meritata quella della Waterpolo Bari in trasferta nella Piscina comunale di Avezzano, dove i biancorossi hanno battuto per 10 a 9 i padroni di casa del Club Aquatico Pescara, nella terza giornata di ritorno del girone 3 della serie B nazionale.

Un successo che permette ai ragazzi allenati da Paolo Baiardini di rimanere ancorati al primo posto in classifica assieme all'altra squadra abruzzese, il Pescara Nuoto e Pallanuoto, a quota 27 punti. Un testa a testa che sta ormai caratterizzando il torneo, con l'altra capolista vincente 16 a 13 a Roma contro la Cc Lazio. Un'affermazione tutt'altro che semplice quella di capitan Gigi Foglio e compagni maturata nell'ultima frazione grazie a un parziale di 3 a 0 che ha permesso di ribaltare il risultato e lo svantaggio di 9 a 7. Proprio il capitano ha fatto registrare il miglior score di giornata con quattro reti all'attivo, di cui tre nella prima frazione. Un'andatura singolare quella dell'incontro che ha visto prima la partenza a razzo dei Reds con un parziale di 5 a 1 a conclusione del primo quarto, poi il ritorno degli avversari, in grado di imporre un 4 a 2 nella seconda frazione e addirittura un 4 a zero nella seconda, segno evidente anche di un momento di difficoltà della Waterpolo non in grado di arginare la foga agonistica degli avversari. Poi, l'ultima frazione decisiva ai fini del risultato finale. Oltre alle quattro reti di Foglio, a segno Andrea Lamacchia con tre, Daniele De Santis, Luca Belino e Vito Cafagno con una.

"Partita andata a strappi - conferma a fine incontro Baiardini - che ci ha visto avanti subito e poi subire un ritorno pesante degli avversari. Salviamo il risultato e il rientro effettuato nell'ultimo periodo. Rispetto alla settimana scorsa, questa volta abbiamo reagito nel quarto tempo, ma non possiamo mai sentirci appagati di un parziale. Abbiamo pagato molto la fase distratta che abbiamo avuto nei periodi centrali. Cercheremo in settimana con tutto lo staff di capire come migliorare l'andamento ondulatorio di questa partita. Sono errori che potremmo pagare caro in futuro".

Futuro prossimo che vedrà la Waterpolo Bari scendere in acqua sabato 23 marzo alle 15 in casa (nella piscina di Santa Maria Capua Vetere per indisponibilità dello Stadio del Nuoto) contro CC Lazio.