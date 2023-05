In Puglia 51 morti sul lavoro nel 2022: "Il 15% degli episodi fatali in agricoltura ed edilizia"

Nel 2022 sono stati 51 gli incidenti mortali sul lavoro in Puglia con una media di oltre 80 denunce di infortunio ogni giorno. Di questi, 21 sono stati gli episodi fatali in agricoltura ed edilizia con i due settori che incidono sul 15% del totale delle denunce. I dati, riportati dalla Cgil Puglia in una nota, saranno oggetto di un incontro dedicato prevenzione degli infortuni in edilizia e agricoltura.

Nel dibattito, che svolgerà domani nella sede Inail di Bari, sarà presentato il progetto realizzato da Fondazione Maierotti, in attuazione dell’avviso Inail 2022 con Cgil Puglia, dal titolo 'Cultura della sicurezza: salvaguardia della vita'.

Il progetto prevede la realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione sul territorio con particolare attenzione alla parità di genere e ai lavoratori stranieri.