A Molfetta la tradizione di San Nicola

A Molfetta, nel giorno del 6 dicembre, la tradizione si ripete come ogni anno, arriva San Nicola nelle case, consegna doni e cioccolate per tutti, grandi e piccini. Un giorno molto amato e atteso dai bimbi ma anche dai più grandi. La misticità che questo giorno si porta con sè è davvero qualcosa di unico ed inimitabile. Negli ultimi anni anche San Nicola ha dovuto un po’ stravolgere il suo modo di “operare” vista la scaltrezza e la furbizia dei bimbi, non così ingenui come potrebbero sembrare. E’ il San Nicola del ventunesimo secolo, che continua a superare, nonostante tutto, una miriade di ostacoli per giungere puntale nelle case dei più buoni e rendere il 6 dicembre una giornata memorabile per la città di Molfetta. Molfetta però non è l’unica città in cui il Santo porta doni e leccornie. Accade questo anche nella vicina Terlizzi, a Trieste, ad Amsterdam, oltre a molte zone della Romania. Un giorno speciale che tutti quanti ci auguriamo possa ripetersi in eterno. Il Natale 2020 sarà diverso per cause di forza maggiore, ma è anche il momento in cui la città prende una veste diversa con tutte le luci colorate, babbi natale che pendono dalle finestre e addobbi natalizi sulle vetrine dei tanti commercianti molfettesi. Natale anche quest'anno è alle porte e con se porta anche tutta l'ansia di speranza che la vita, come noi la conosciamo, torni presto alla normalità Vi invitiamo a visionare il video del Natale, realizzato qualche anno fa dall'Associazione Oll Muvi, conosciuta nel mondo come I Love Molfetta, l'idea è di Roberto Pansini e Domenico Tangari. Nel video si possono vedere le destinazioni di Santa Claus che raggiunge gli e migrati molfettesi sparsi nel mondo passano dagli USA, tra Hoboken, Weehawken e Little Ferry, arrivando in Australia tra Fremantle, Sidney e Adelaide e ancora in Venezuela Maracaibo, ma arrivano i pacchi anche in Argentina a La Boca, clicca guarda il video e condividi con gli amici. Clicca sul canale youtube #ilovemolfetta https://www.youtube.com/watch?v=23kDiGe-vUw&t=33s

