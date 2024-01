Abbonamenti annuali Amtab a 20 euro: via libera a rinnovi e nuovi rilasci

La misura 'Muvt in bus 365', che consente di sottoscrivere abbonamenti annuali Amtab alla tariffa hevolata di 20 euro, resta attiva per un altro anno. A renderlo noto è Amtab che, dopo l'approvazione della giunta comunale, annuncia che chi è già in possesso di un titolo di viaggio annuale a tariffa agevolata denominato “Muvt in bus 365”, potrà procedere al rinnovo dello stesso al costo invariato di 20 euro.

Prima della scadenza, se risultano attivi i requisiti per il rilascio dell’abbonamento, sarà possibile richiederne l’emissione accedendo all'applicativo MUVT Card MUVT (https://muvt.app/card) senza dover fornire ulteriore documentazione né acquistare una nuova card.

La misura prevede anche la possibilità di rilasciare nuovi abbonamenti destinati a tutti i residenti e dimoranti a Bari e a tutti gli studenti iscritti a scuole e università cittadine. L’abbonamento si potrà acquistare esclusivamente in formato elettronico, in maniera totalmente digitalizzata e solo se in possesso di una Muvt Card acquistabile presso le rivendite autorizzate al costo di 2 euro, da registrare e associare esclusivamente dal pc attraverso l'applicativo Muvt (https://muvt.app/card). Una volta associata la card al proprio account MUVT si potrà procedere all'acquisto dei titoli di viaggio direttamente online, pagando con carta di credito, carta prepagata o in contanti presso qualunque ricevitoria Sisal. L’agevolazione tariffaria verrà immediatamente attivata; in un secondo momento gli operatori AMTAB provvederanno a verificare la veridicità di quanto dichiarato dall’utente attraverso dei controlli a campione.

L’abbonamento - ricorda Amiu - dovrà essere obbligatoriamente validato ogni qualvolta si sale sul bus; la mancata validazione e il mancato utilizzo dell’abbonamento (minimo di tre validazioni nei primi tre mesi di validità dello stesso), comporterà l’annullamento del titolo senza alcun preavviso e senza diritto ad alcun rimborso. I titoli di viaggio danno diritto a viaggiare gratuitamente in tutte le ore della giornata e su tutte le linee del Trasporto Pubblico Locale. La misura sarà valida sino al 31/12/2024 o al termine della disponibilità dei fondi.

Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito web www.amtab.it; vi anche la possibilità di usufruire di un servizio di supporto e assistenza via mail (scrivendo alla mail muvt.app@amtab.it) e via telefono (chiamando il numero verde 800 450444) Di seguito il regolamento 2024 per l’uso dell’abbonamento “MUVT 365” e tutte le info su come acquistarlo:

https://www.muvt.app/muvt365/regolamento.pdf

https://www.muvt.app/abbonamenti-muvt-in-bus365/