Abbonamento agevolato a 20 euro Muvt per bus Amtab a Bari: da oggi si potrà acquistarlo, come funzionerà

Dalle 12 di oggi sarà possibile acquistare, per tutti i cittadini residenti o dimoranti abitualmente nella città di Bari, l'abbonamento annuale al trasporto pubblico Amtab 'Muvt in bus 365' pagando 20 euro.

L'iniziativa, promossa con il sostegno del Comune di Bari, riguarda anche gli studenti di ogni ordine e grado i quali, pur non risiedendo o dimorando nel Comune di Bari, attestino che il proprio luogo di studio è a Bari. I cittadini minorenni potranno accedere all’agevolazione solo previa autocertificazione sottoscritta dei genitori o dei tutori legali. Per dimoranti, spiega il Comune, "si intendono coloro che, pur avendo fissato la propria residenza anagrafica fuori dal Comune di Bari, si trovino a dimorare stabilmente nella Città di Bari, disponendo di un appartamento ad uso abitativo, ovvero siano iscritti nello schedario della popolazione temporanea della Città di Bari.Potranno, altresì, ottenere l’agevolazione".

Per gli over 65, le agevolazioni proprie di questa categoria di utenti rimangono confermate: pertanto tutti coloro che vorranno richiedere la gratuità per le fasce orarie previste potranno continuare a farlo con le stesse modalità. Per ottenere l’eliminazione del vincolo sulle fasce orarie i cittadini che hanno superato l’età di 65 dovranno fare richiesta dell’agevolazione MUVT in BUS 365 e sostenere la spesa di 20 €. La misura si concluderà il 30 giugno 2024.

Come si sottoscrive l'abbonamento agevolato a 20 euro per i bus Amtab di Bari

L’abbonamento agevolato 'Muvt in Bus 3650 verrà rilasciato esclusivamente in formato elettronico in maniera totalmente digitalizzata e in modalità self service. Inoltre, l'abbonamento sarà emesso attraverso applicativo Muvt Card, raggiungibile al link https://muvt.app/card. Bisognerà, prima di acquistarlo, dotarsi della Muvt Card acquistabile presso una rivendita Amtab al costo di 2 € senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’utente. Al link https://www.amtab.it/it/ muvt-card è disponibile l’elenco delle rivendite sul territorio comunale. L’abbonamento sarà attivato al momento dell’acquisto, ma sarà utilizzabile dopo 24 ore dalla conclusione dell’operazione.

Tutti gli abbonamenti sottoscritti e pagati fino a giugno 2023 avranno validità annuale. Gli abbonamenti sottoscritti successivamente a tale data avranno comunque scadenza al 30 giugno 2024 al medesimo costo per l’utente di 20 €. Non potranno essere sottoscritti abbonamenti oltre il 31 ottobre 2023.

L’agevolazione del bonus trasporto attualmente vigente o altre agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura relative al TPL, erogate agli utenti, non sono cumulabili con l’agevolazione 'Muvt in Bus 365'. Il costo del servizio “Park&Ride” relativo alla sosta (1 € al giorno), è esplicitamente escluso dall’ abbonamento 'Muvt in Bus 365'.

Bisognerà validare l'abbonamento ad ogni accesso al mezzo. In caso di accertamento da parte dei verificatori dei titoli di viaggio della mancata validazione dell’abbonamento, all’utente sarà applicata una penalità sul titolo di viaggio. Alla verifica di tre penalità si procederà automaticamente all’annullamento dell’abbonamento. Per garantire l’effettivo utilizzo degli abbonamenti nonché per razionalizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, sarà previsto un meccanismo di annullamento automatico del titolo agevolato nel caso in cui non venga raggiunta una quota minima di 3 validazioni nei primi tre mesi di validità dello stesso. In caso di annullamento del titolo non è previsto alcun rimborso in favore dell’utente. Gli abbonamenti saranno disponibili fino ad esaurimento delle risorse. Per tutte le informazioni, di seguito i link utili alle pagine di riferimento sul sito del Comune di Bari e di Amtab: