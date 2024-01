L'Università di Bari accoglie una delegazione cinese: firmato un accordo di collaborazione con l'ateneo di Pechino

Una delegazione della cinese Beijing Forestry University, in visita nel capoluogo pugliese, è stata ospitata nel dipartimento di Scienze del Suolo della Piante e degli Alimenti dell'Università di Bari. L'incontro è servito per suggellare la collaborazione fra i due atenei: è stato firmato, infatti, un accordo di collaborazione e interscambio tra le due università, di Bari e Pechino, attraverso il quale sarà avviata la progettazione di programmi con doppio titolo (double-degree) a livello di master e dottorato di ricerca.

La delegazione cinese, guidata dal rettore An Lizhe, si è fermata in città due giorni: ieri ha incontrato la docente Maria De Angelis con un gruppo di professori coinvolti nel programma di master internazionale Ideas e nella scuola di dottorato in Gestione sostenibile del territorio. Oggi la delegazione cinese è invece stata accolta dal rettore di Uniba, Stefano Bronzini.

Nel corso dell’incontro in Ateneo, i Rettori di Uniba e Bfu hanno confermato l’importanza strategica di questa partnership.