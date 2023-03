Accordo fra Politecnico di Bari e Aviation Istitute di Kharkiv: "Collaborazioni per progetti aerospaziali"

Un accordo che sancisce la collaborazione scientifica fra i due poli universitari e che sottolinea il sostegno alla causa del popolo martoriato dalla guerra. Questa mattina il professor Mykola Nechiporuk, Rettore della National Aerospace University 'Kharkiv Aviation Institute' (la più famosa e importante università ucraina specializzata nel settore aeronautico e spaziale) è stato ospitato nel Senato Accademico del Politecnico di Bari. Il professore ucraino è stato accolto dal rettore Francesco Cupertino.

La visita ha sancito l'avvio di accordi di collaborazione scientifica tra i due atenei nel settore aero-spaziale. Il contesto accademico non può essere slegato dalla vicenda umana che sta segnando la vità degli ucraini: "Bisogna parlare di cose che uniscono e non di quelle che possono dividere", ha dichiarato Cupertino. Il Rettore ha ricordato l'impegno concreto del Poliba sin dall'inizio del conflitto che ha consentito, mediante borse di studio per la mobilità di ospitare dieci colleghi docenti ucraini favorendo la loro partecipazione alle attività laboratoriali del Politecnico.

Il rettore Nechiporuk ha presentato due video sui tentativi di ricostruzione dell'università scientifica-tecnologicapiù importante del Paese. L'ateneo ha rappresentato un riferimento per la città, con la mensa e un rifugio nei sotterranei, durante i numerosi bombardamenti di Kharkiv.

A margine dell'incontro, il rettore del Khai ha omaggiato il suo collega del Poliba, con il modellino del primo aereo progettato nell'ateneo ucraino nel 1932. Il Rettore Cupertino ha ricambiato con il sigillo del Politecnico di Bari.