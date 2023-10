Accordo fra Università di Bari e Pechino per un nuovo corso di laurea in Biotecnologie: gli studenti cinesi a lezione dai docenti Uniba

È stato approvato dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bari un accordo di collaborazione tra la Union University di Pechino, College of Bioenegineering e il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente dell’Università degli Studi di Bari (Dbba) per la costituzione presso l’università cinese di un corso di laurea in collaborazione con Uniba.

Il corso di laurea quadriennale (secondo la normativa cinese) in 'Biological Engineering' punta a formare laureati esperti nel campo delle Biotecnologie. Il progetto per la costituzione di questo corso di laurea sarà presentato dalla Union University di Pechino al Ministero dell’Istruzione cinese: qualora fosse approvato, il programma prevede che, durante primi 3 anni di corso, i docenti di Uniba si recheranno presso l'università di Pechino per tenere 17 insegnamenti in lingua inglese agli studenti iscritti al corso di laurea. Le lezioni seguiranno il programma di omologhi insegnamenti del corso di laurea in Biotecnologie per lo Sviluppo Sostenibile, attivo presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente di Uniba.

Durante il quarto anno un gruppo di studenti cinesi sarà accolto da Uniba per seguire le lezioni del del corso di laurea in Biotecnologie per lo Sviluppo Sostenibile. A questi frequentanti verrà attribuita, previa verifica dei requisiti

necessari e convalida degli esami sostenuti in Cina, il titolo di studio di dottore in Biotecnologie per lo Sviluppo Sostenibile. Gli studenti acquisiranno anche il titolo cinese andando quindi a configurare una laurea a doppio titolo italiano e cinese.

L’accordo prevede la possibilità che in futuro studenti Uniba possano recarsi in Cina per svolgere tesi sperimentali e attività di ricerca presso la Union University di Pechino. L’accordo apre quindi le porte ad ulteriori collaborazioni

nel campo della ricerca tra Union University e Uniba. Accordi analoghi sono stati firmati, negli scorsi anni, da prestigiose università italiane quali i Politecnici di Milano e Torino, e l’Università di Bologna.

La Union University di Pechino è un ente gestito dell’amministrazione comunale della capitale cinese, la cui area metropolita conta più di 23 milioni di abitanti. Il sistema accademico del Paese asiatico è in forte sviluppo ed è molto aperto a collaborazioni internazionali. L’università consta di più di 20mila studenti distribuiti in 17 dipartimenti.

L’avvio di questa collaborazione tra Uniba e Union University è stata sancita il 12 Settembre 2023 a Pechino con la firma da parte del Prorettore professoressa Nicchia e dall'omologa cinese professoressa Hongmei Chang, di un accordo quadro (Memorandum of Understanding - MoU) che promuove l’attivazione di progetti di ricerca congiunti, lo scambio di docenti e studenti, l’organizzazione di conferenze, seminari e simposi congiunti e la presentazione di altri progetti e programmi di cooperazione di reciproco interesse.

Nella delegazione dell’Università degli Studi di Bari anche il Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, Luigi Palmieri, che ha discusso dell’accordo operativo di collaborazione con il direttore del College of Bioengineering, Zhuo Zhao, culminato con l’approvazione dello stesso da parte del Senato Accademico.