Crimini informatici e pedopornografia: Uniba e Polizia Postale realizzeranno sistemi digitali per scovare i reati sul web

Sottoscritto, oggi nella nella Sala Consiglio del Rettorato dell’Università degli Studi di Bari, il protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici, fra l'Ateneo del capoluogo pugliese e la Polizia Postale e delle Comunicazioni. L'accordo prevede una particolare attenzione verso i reati pedopornografici.

La collaborazione fra il Compartimento di Polizia Postale e Uniba, della durata di tre anni, si concentrerà sull’elaborazione di un modello operativo di collaborazione per la prevenzione ed il contrasto dei condotte criminali attraverso i sistemi informatici: saranno individuate soluzioni tecnologiche innovative a supporto dell’attività di contrasto alla pubblicazione di materiale digitale lesivo della dignità umana. L'analisi sarà propedeutica alla realizzazione di sistemi per l'individuazione automatica o semiautomatica di materiale attinente alla pedopornografia, pubblicato su server e consultabile liberamente o anche a mezzo di artifici informatici.

La condivisione dei dati e dei report saranno fondamentali per attuare una strategia di prevenzione dei reati informatici, in forte aumento negli ultimi anni. I sistemi digitali, realizzati dall'Università barese in connubio con la Polizia Postale, saranno dei prototipi utilizzabili in una fase successiva su una più ampia scala nell'ambito del contrasto ai crimini compiuti nel web.

Le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi verranno assicurate dal Compartimento della Polizia Postale e dal Dipartimento di Informatica di Uniba, i risultati conseguiti saranno condivisi con le competenti strutture investigative e tecniche delle Forze dell'Ordine. Il Dipartimento di Informatica, coordinato dal professor Dimauro, metterà a disposizione le proprie competenze e professionalità nei settori dell’intelligenza artificiale e della sicurezza informatica.