Acquedotto Albania-Italia, via libera del Governo straniero al progetto. Emiliano: "Risorse idriche che garantiranno un futuro alla Puglia"

Le condutture permetterebbero di fari giungere l'acqua dall'Albania all'Italia. Il Governo albanese ha autorizzato la Regione Puglia ad avviare la progettazione di un acquedotto che colleghi il Paese straniero con l'Italia. Il via libera all'iniziativa, come riporta l'Ansa, è stato comunicato a Bari dal Governatore pugliese, Michele Emiliano durante una conferenza sugli investimenti nel campo della gestione delle acque.

"L'Albania butta in mare una quantità enorme di acqua buona e l'Albania ha interesse ovviamente a farsela pagare l'acqua - ha spiegato Emiliano - Noi abbiamo interesse a ottenerla perché per noi l'acqua significa dare un nuovo modello all'agricoltura, far crescere il turismo e dare un futuro a tutti i pugliesi".