Lavori di AqP a Palese: il 23 giugno stop all'erogazione idrica per 8 ore

Stop temporaneo all'erogazione idrica, il prossimo 23 giugno, nella parte alta del quartiere Palese di Bari, per alcuni interventi di Acquedotto Pugliese. I lavori riguarderanno l’installazione di organi di regolazione (valvole idrauliche) per l’ottimizzazione della distribuzione in rete.

La sospensione del servizio avrà la durata di 10 ore, dalle 8 alle 18 e riguarderà le seguenti vie e piazze.

Corso Vittorio Emanuele e traverse, via Macchie e traverse, via Caputo e traverse, via Indipendenza e traverse, via Duca d’Aosta e traverse, via Modugno e traverse, viale Priolo fino a vico II Renna, via Pietro Capruzzi e traverse, via Fiume di Palese, via Italo Balbo, piazza Don Demetrio Magrini, via Amedeo di Savoia, piazza Capitaneo, via Capitaneo fino a via Tenente Leonardo Ranieri.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.