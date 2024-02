Lavori di Acquedotto Pugliese nel quartiere San Pasquale di Bari: il 29 febbraio stop di 7 ore per l'erogazione idrica

Stop all'erogazione idrica per 7 ore nella giornata di giovedì 29 febbraio, in alcune zone del quartiere San Pasquale di Bari, per alcuni lavori di risanamento della rete di Acquedotto Pugliese in via Trento.

La sospensione sarà attiva dalle 11 alle 18 oltre che in via Trento (nel tratto da via Capruzzi a via Michele De Napoli) in via Giuseppe De Nittis e via Andrea Angiulli. Possibili disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica.