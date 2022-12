Ad Acquaviva delle Fonti il natale è per tutti, all’insegna delle tradizioni, della musica e il contest “miglior vetrina” promosso da Confcommercio Bari bat

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Parte l’8 dicembre la programmazione degli eventi natalizi ad Acquaviva delle Fonti. Si comincia nel giorno dell’immacolata con l’accensione dell’albero di Natale alle ore 11.30 alla presenza del Sindaco Davide Carlucci, dell’assessore al Commercio Pasquale Cotrufo, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Acquaviva delle Fonti Dott.ssa Caterina Grilli e del delegato Confcommercio di Acquaviva delle Fonti Vito Abrusci. Prevista esibizione degli zampognari della transumanza per le vie della città. Il giorno 16 dicembre, invece alle ore 20.30 Concerto di piazza Vittorio Emanuele con l'artista nazionale Giuseppe Povia. In caso di condizioni avverse il concerto si terrà nel Teatro Comunale Arturo Luciani. Il 24 dicembre nuova esibizione per le vie cittadine degli zampognari della transumanza. Confcommercio Bari BAT, a supporto delle attività ha organizzato un contest “Miglior vetrina” le cui protagoniste saranno proprio le vetrine dei pubblici esercizi. Tutte le attività commerciali che partecipano riceveranno il proprio gradimento tramite i LIKE su piattaforma facebook. In questo momento di congiuntura economica Confcommercio da sempre a favore degli acquisti sotto casa, vuole incentivare il commercio di prossimità, anche attraverso questi piccoli segnali di innovazione. "Siamo felici di essere sempre vicini al territorio, con questo contest - spiega Vito Abrusci di Confcommercio - vogliamo spronare i commercianti a guardare avanti con positività e concentrarsi sul periodo natalizio, con delle vetrine attrattive per gli utenti" "Auguro buone feste natalizie – aggiunge il sindaco Carlucci - a tutti i cittadini e a tutti i commercianti che spero possano ritrovare, dopo anni di fermo, il gusto di aprire la loro saracinesca come fanno ogni giorno anche in momenti difficili "