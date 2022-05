Ciak sul lungomare per Alessio Boni, in centro le riprese della fiction 'Il Maresciallo Fenoglio' 

Ciak si gira sul lungomare di Bari. Riprese in corso, questa mattina, per la nuova fiction Rai 'Il Maresciallo Fenoglio', con Alessio Boni. L'attore è stato avvistato sul set, allestito nel tratto tra via Di Vagno e via Vaccaro, chiuso al traffico proprio per consentire il lavoro delle troupe. Nei giorni scorsi, a fare da sfondo alle riprese è stato anche il Policlinico di Bari: era stato lo stesso artista a pubblicare alcune immagini sui suoi canali social. La fiction, tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, è ambientata a Bari e in provincia negli anni Novanta.

In questi giorni, sono in corso anche le riprese della seconda stagione della fiction che ha per protagonista Luisa Ranieri nei panni del commissario Lolita Lobosco, personaggio nato dalla penna della scrittrice Gabriella Genisi.