Temporali in arrivo nel Barese: scatta l'allerta meteo già dalla serata

Week-end a rischio temporali nel Barese. Già dalla serata di oggi, 16 luglio, la Protezione civile ha diramato l'allerta gialla nell'area della 'Puglia Centrale Adriatica' per il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, che sarà attivo per le successive 24 ore. Anche nella giornata di sabato, quindi, sono previste "precipitazioni: sparse, a prevalente carattere temporalesco, sulla puglia garganica, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della puglia - si legge nella nota diffusa - con quantitativi cumulati da deboli a moderati. i fenomeni, che risulteranno piu' attivi e frequenti sui settori adriatici, specie nel corso della notte, saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', grandinate, frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento".