Diritti dell'infanzia, 'visita speciale' per il sindaco Decaro: in Comune arrivano i piccoli alunni della scuola Piccinni

Il sindaco Antonio Decaro ha incontrato, questa mattina a Palazzo di Città gli alunni di due quarte elementari della scuola elementare Piccinni. Domani, sabato 27 maggio, ricorrono infatti 32 anni dalla ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 e ratificata in Italia con la legge del 27 maggio 1991. Per questa ricorrenza l’Unicef Italia, con il patrocinio dell’Anci, ha promosso l’iniziativa 'Diritti in Comune', chiedendo alle amministrazioni comunali di aderirvi per rinnovare il proprio impegno a mettere al centro di ogni politica i diritti dei bambini e degli adolescenti.

Nel corso dell’incontro, gli alunni hanno espresso una serie di considerazioni sui diritti dell’infanzia e su come questi diritti siano ancora negati in molti Paesi del mondo, riflettendo sulle condizioni dei bambini meno fortunati, che anche nel nostro Paese e nella nostra città, per condizioni familiari o per la fragilità del contesto di provenienza, sono costretti a crescere troppo in fretta.

All’arrivo del sindaco i bambini hanno intonato 'La marcia dei diritti dei bambini' e, a seguire, gli hanno rivolto una serie di domande. L’incontro si è concluso con l’invito del sindaco a partecipare all’inaugurazione del parco Maugeri in programma il prossimo 4 giugno: un’occasione per vivere insieme un nuovo spazio pubblico che viene consegnato alla comunità dopo ingenti lavori di bonifica e riqualificazione, una nuova area verde attrezzata per il tempo libero e lo sport nel cuore del quartiere Libertà.