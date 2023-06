"Ogni lattina vale", nel centro di Bari uno speciale murale per la Giornata Mondiale dell'Ambiente

La città di Bari ha rappresentato l'Italia nella tre giorni del'International Recycling Tour, un 'circuito' mondiale nato con l’obiettivo di stimolare ad ampio raggio la

raccolta e l’avvio a riciclo delle lattine per bevande in alluminio consumate in situazioni ‘on the go’ e in contesti ‘fuori casa‘. L'iniziativa, ideata da Every Can Counts, organizzazione no profit internazionale nota in Italia come Ogni Lattina Vale, si è svolta in via Argiro dal 3 al 5 giugno.

L'obiettivo è quello di sostenere e divulgare i valori di una vita sempre più sostenibile e di un’economia sempre più circolare. L'appuntamento barese è stato reso possibile grazie all’impegno congiunto del Cial (Consorzio Nazionale per il Riciclo dell’Alluminio) del Comune di Bari e di Amiu Puglia, la società che a livello territoriale si occupa della gestione dei rifiuti urbani.

Anche a Bari, come in tutte le altre città del Tour (da Londra ad Atene fino a Siviglia), icona indiscussa dell’iniziativa è stata l’installazione pop- up #PixelCan realizzata con circa 2200 lattine per bevande usate, accostate l’una all’altra fino a formare splendidi murales pixelati ispirati alla Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Quella di Ogni lattina vale non è stata però l'unica iniziativa ecologica negli ultimi giorni a Bari: nella spiaggia di Torre Quetta è stato installato un info point per sensibilizzare l'opinione pubblica a individuare nuove idee e modalità per preservare l’ecosistema naturale in cui viviamo. L'iniziativa è stata organizzata da Comune, Recuperi Pugliesi, Gruppo IdeAzione, Assomozziconi e Alesina adv.