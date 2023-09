Apre un punto vendita Amgas nel centro di Bari: "I cittadini potranno ricevere assistenza sulle forniture di metano e luce"

Nel punto vendita posizionato nel Centro cittadino, l'azienda offrirà informazioni e consulenze sulle forniture di gas e luce. Da lunedì 18 settembre apre a Bari, in via De Giosa 62, il primo punto vendita Amgas e luce: uno spazio che l’azienda di energia di proprietà del Comune di Bari mette a disposizione dei cittadini nell’ambito di una strategia di multicanalità che negli ultimi anni ha visto il potenziamento dei servizi, sia online che in presenza. L’iniziativa punta anche a far conoscere e sottoscrivere le nuove offerte gas e luce sul mercato libero.

Il negozio Amgas e luce sarà aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.

"Da oggi c’è un luogo in più dove ricevere assistenza e consulenza sulle proprie forniture di gas e luce - dichiara Vanni Marzulli Presidente Amgas - Questa apertura è un ulteriore passo dell’azienda verso il cliente. Siamo profondamente radicati nel territorio e oggi più che mai sentiamo la necessità di essere al fianco dei cittadini e tutelarne gli interessi. In un momento delicato per il mercato dell’energia noi ci siamo, pronti ad offrire sempre più servizi e informazioni”.