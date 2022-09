Apulia Film Commission, sindacati preoccupati: "Commissariamento dell'ente rischia di bloccare finanziamenti e lavoratori"

"Il Sindacato esprime la propria fortissima preoccupazione per la crisi che perdura da 10 mesi nel governo di Apulia Film Commission ed auspica che l'Assemblea dei 60 Comuni soci della Fondazione non si limiti al solo al Commissariamento Tecnico, ma tracci le linee di intervento che, pur nella emergenza, non interrompa il ruolo strategico di Apulia Film Fund". Con queste parole la sigla 'Slc-Cgil Produzione Culturale Puglia' ha espresso il suo allarme sulle possibili ricadute economiche ed occupazionali che potrebbero derivare dalle decisioni che saranno prese durante la prossima assemblea del 30 settembre.

Secondo i sindacati il possibile commissariamento dell'ente regionale che si occupa della produzione e promozione cinematografica nella regione potrebbe "interrompere il ruolo strategico di Apulia Film Fund quale attrattore economico e propulsore di dinamiche industriali ed occupazionali, sia nel suo diretto comparto, sia nell'indotto turistico e dei servizi".

"La legittima decisione del Consiglio Regionale di inviare atti e resoconti scritti all'Autorità Giudiziaria ordinaria e contabile - precisa il sindacato in una nota - supera il 'carattere interno' del conflitto. La preannunciata scelta di un commissariamento non inibisce, ne esclude il dovere dell'Autorità Giudiziaria di scandagliare la gestione dell'ente nel dettaglio per verificare e riscontrare eventuali fatti costituenti reato o illecito contabile".

La Slc Cgil chiede un tavolo di confronto fra le parti sociali e l'Ente, in modo da sbloccare l'attività di finanziamento delle attività: " La revisione del modello più adeguato alla situazione generale del comparto ed alla

crisi interna di Apulia Film Commission non deve assolutamente fornire ulteriori giustificazioni per non finanziare il Film Fund, almeno per i primi mesi del 2023. Si auspica, pertanto, il provvisorio ritorno agli Uffici Regionali della funzione di erogazione finanziaria, sia verso le Produzioni Audiovisive, sia verso i Festival, affinché il combinato disposto tra commissariamento ed indagini delle Autorità Giudiziarie e Contabili non crei un blocco

tecnico, con il relativo danneggiamento di imprese e lavoratori".