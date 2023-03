Naufragio dei migranti in Calabria, l'Arcidiocesi di Bari-Bitonto: "Cordoglio per le vittime, sconcerto per l'accaduto"

"Di fronte all?ennesimo naufragio, avvenuto domenica mattina sulle coste di Cutro, in Calabria, la Migrantes diocesana esprime cordoglio e preghiera per le vittime, vicinanza ai superstiti, ma anche sconcerto per l?accaduto". Sono queste le parole con cui l'Ufficio dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto ha commentato il drammatico episodio che ha visto morire in mare almeno 67 persone.

L'Ufficio Migrantes dell'Arcidiocesi Bari-Bitonto "si unisce e sostiene l?appuntamento mensile di questa sera del Digiuno di Giustizia in solidarietà coi Migranti, previsto a Bari in Corso Vittorio Emanuele II, 113 dalle 17.30 alle 19.30, sente urgente e indispensabile l?impegno alla responsabilità dell?accoglienza, che vinca l?indifferenza", si legge in una nota stampa.