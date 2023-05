Eventi nel Parco Rossani e nella Piazzetta dei Papi, online i bandi per l'organizzazione di manifestazioni culturali e sportive

Sono stati pubblicati, sul sito del Municipio II e sul portale istituzionale del Comune, due avvisi per la realizzazione di eventi culturali e sportivi presso il Parco Rossani e la piazzetta dei Papi con l’obiettivo di valorizzare le aree recentemente riqualificate, promuovendo eventi che possano coinvolgere la cittadinanza in momenti di socialità e svago.

Il primo avviso, prevede la realizzazione di eventi e attività culturali quali presentazioni di libri, cabaret, concerti, spettacoli, eventi di tipo musicale, teatrale, manifestazioni a carattere culturale, mostre, iniziative per la promozione e lo sviluppo del territorio.

Possono partecipare all’avviso i soggetti di cui all’articolo 6 del Regolamento per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici ad organismi pubblici e privati operanti nei settori della cultura, spettacolo e turismo, iscritti all’Albo degli operatori culturali e di spettacolo istituito presso il Comune di Bari. Per la realizzazione degli eventi il Municipio provvederà a erogare, in favore dei soggetti aggiudicatari, un contributo massimo non superiore all’importo di 800 euro cadauno, secondo quanto previsto dal Regolamento per la concessione di contributi, fino alla soglia massima di 5.000 euro. Il contributo sarà concesso in favore dei soggetti attuatori delle attività, a seguito di rendicontazione dei costi sostenuti, da individuare ad esito della procedura avviata dalla direzione del Municipio che provvederà a valutare le proposte pervenute al fine di individuare quella maggiormente rispondente alle finalità del progetto e di congruità finanziaria, e poi da apposita commissione giudicatrice.

La seconda selezione invece, intende individuare eventi di animazione sportiva, tra cui manifestazioni sportive, tornei, corsi strutturati per ogni fascia di età.

Per la realizzazione degli eventi sportivi il Municipio potrà concedere un finanziamento, a titolo di contributo, di importo non superiore a 800 euro per ogni singolo proponente, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla concessione di contributi ed altri benefici economici per le attività sportive fino alla soglia massima di 5.000 euro. Gli eventi, da tenersi tra giugno e settembre prossimi, saranno a titolo completamente gratuito per i cittadini.

Per entrambi i bandi le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse all'indirizzo Pec del Municipio (municipio2.comunebari@pec.rupar.puglia.it) entro le 12 del prossimo 12 giugno. Sarà tuttavia possibile la riapertura del termine fino a esaurimento della somma complessiva stanziata di 5.000 euro per ciascun bando.

"In vista della bella stagione il Consiglio di Municipio ha voluto deliberare due procedure che ci permettessero di stilare un cartellone di eventi estivi da proporre ai cittadini per i prossimi mesi - spiega il presidente Gianlucio Smaldone -. Abbiamo voluto organizzarci per tempo così da coinvolgere quanti più cittadini possibili e avere già una prima programmazione da integrare successivamente con gli eventi privati o sponsorizzati dal Comune. Abbiamo infine deciso di puntare su due luoghi, rappresentativi del territorio del nostro Municipio, su cui in questi anni abbiamo investito risorse economiche e umane per la loro riqualificazione. Alle opere pubbliche noi crediamo debba sempre seguire l’impegno condiviso per animare e far vivere i luoghi attraverso eventi e iniziative che coinvolgano i cittadini. Crediamo infatti che in questo modo si compia quel processo di rigenerazione urbana su cui l’amministrazione ha puntato in questi anni".