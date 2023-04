In partenza dal Giappone per Bari, ma sul biglietto la destinazione è Bali: 'disavventura' in aeroporto per l'influencer Marco Togni

Era diretto a Bari, ma sul biglietto aereo, alla partenza da Tokyo, si è ritrovato come destinazione 'Bali'. Protagonista della vicenda l'influencer italiano Marco Togni, da anni residente in Giappone, Paese che racconta attraverso i suoi canali social. E sempre ai social, Togni ha affidato il suo sfogo, raccontando quanto accaduto.

Atteso in questi giorni a Trani (dove poi, nonostante l'intoppo, è effettivamente arrivato) per la presentazione di un suo libro al 'Follow me festival', Togni racconta: "Un po' di giorni fa chiamo il concierge della mia carta di credito. Gli dico devo andare a Trani in Puglia, quindi da Tokyo devo andare fino all'aeroporto di Bari. Mi prenota tutto, arrivo qua in aeroporto mi danno i biglietti, guardo: scalo a Giacarta, ma se devo andare in Puglia, lo scalo non può essere a Giacarta!". E' stato proprio quel dettaglio, dunque, a far scoprire quanto accaduto: "Questi giapponesi - racconta ancora Togni - hanno sbagliato la r con l, invece di mandarmi a Bari mi fanno andare a Bali, in indonesia. Mi sono rifiutato di salire, e adesso vado fare il biglietto. Ci vediamo a Trani, in Puglia", conclude l'influencer, dando appuntamento - nel luogo giusto - ai suoi follower.