Da Bari la carovana solidale per l'Ucraina: camion, bus, medici, farmaci e cibo. L'appello: "Donate viveri"

Una carovana di tre camion, furgoni, auto e tre bus parte tra giovedì 8 e domenica 11 marzo da Bari per portare solidarietà al popolo ucraino sotto assedio. Un enorme slancio solidale della Puglia che ha come protagonisti i cittadini, soprattutto, che doneranno beni di prima necessità, le strutture degli enti Regione e Comune, e l’associazione In.con.tra., che coordinerà la raccolta degli aiuti assieme a Tempo Libero Bari e altre organizzazioni no profit.

Una rete realizzata grazie al supporto del presidente della Regione, Michele Emiliano, al capo di gabinetto Domenico De Santis, all’assessorato al Welfare del Comune di Bari condotto da Francesca Bottalico, e dalle altre realtà che si stanno impegnando per la riuscita della missione solidale. Tra queste non solo associazioni e privati cittadini, ma anche aziende private, come la ditta Caradonna Trasporti che ha messo a disposizione i camion che saranno carichi di pedane di medicinali, alimentari e materiale vario, che sarà consegnato presso il centro di smistamento aiuti in Polonia, seguiti dall’Ambasciata ed istituzioni Ucraine, per la successiva consegna in Ucraina. A bordo dei tre bus in partenza con la carovana, messi a disposizione da un’altra azienda del settore trasporti, ci saranno quattro tra medici e infermieri a bordo. Al ritorno con loro famiglie di profughi che saranno ospitati in Puglia. Una cinquantina di volontari in tutto sono impegnati nell’imballare e caricare gli aiuti, nel guidare camion e bus.

L’appello rivolto alla cittadinanza è a donare latte che può essere conservato senza frigorifero, zucchero, sale in piccole confezioni, cereali, grano saraceno, riso, pasta, pesce e verdure in scatola, stufato di carne, olio di girasole o di oliva, verdure (cipolle, carote), dolci, come cioccolato, caramelle, biscotti, tè e caffè. Servono comunque cibi che possono essere cucinati velocemente e succhi di frutta da 0,25 a 0,5 litri. In.con.tr. fa sapere che è possibile donare dalle 14 alle 18 nella propria sede, organizzazione in collaborazione con l’associazione Italo Ucraina Puglia e Basilicata.

“Più di quaranta pedane sono già pronte con medicinali, cibo e prodotti per igiene intima - spiega Michele Tataranni, presidente di In.con.tra -, sono i beni che servono in questo momento. In ogni camion entrano al massimo 33 pedane, in base a quelle che formeremo saranno attrezzati i camion. Dobbiamo ringraziare tutta la rete che si è messa in moto col supporto della Regione e dell’assessorato comunale al Welfare. Non ci fermeremo solo con questo carico, finora il più grande in partenza dalla Puglia, ma andremo avanti. Così come andiamo avanti con il supporto ai nostri amici senzatetto e alle famiglie baresi che continueremo a seguire, per questo l’appello è rivolto a tutti perché si continui ad aiutare chi ha bisogno”.