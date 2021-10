Clienti nel locale senza controlli sul green pass: scattano le multe a Bari, sanzioni per cinque titolari

Non verificavano il possesso del 'green pass' da parte dei clienti intenti a consumare cibi e bevande nei loro locali. Cinque titolari sono stati sanzionati a Bari nell'ambito dei controlli sul rispetto delle norme anticovid messi in campo dalla Polizia locale. Decine sono stati i pubblici esercizi sottoposti a controllo negli ultimi giorni, in particolare nei luoghi della movida cittadina.

Grazie a dei mirati servizi in abiti civili, gli agenti diretti e coordinati dal comandante Michele Palumbo, fingendosi clienti, hanno accertato come nei locali in questione i titolari "intenzionalmente" non verificassero il possesso della certificazione verde da parte dei clienti. Per gli esercenti sono scattate sanzioni da 400 euro. In caso di reiterazione, rischiano la temporanea chiusura delle attività fino a dieci giorni.



(foto di repertorio)