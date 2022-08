Dal Pronto intervento sociale alla distribuzione di pasti, a Ferragosto non si ferma l'assistenza ai più fragili

La solidarietà non si ferma a Ferragosto. Nel fine settimana e nella giornata festiva del 15 agosto, saranno assicurati in città i servizi di ascolto e sostegno in favore di persone anziane e fragili, garantiti dalla rete del welfare cittadino.

Dalla distribuzione dei pasti all'unità di strada, dal pronto intervento sociale al Centro antiviolenza comunale, operatori e volontari continueranno a garantire assistenza a chi si trova in una condizione di necessità.

“Come ogni anno il welfare e i servizi di prossimità restano attivi anche d’estate, compresi i giorni festivi - afferma l’assessora al Welfare, Francesca Bottalico -. Saranno quindi assicurati i servizi sociali di base finalizzati all’ascolto e per le segnalazioni, l’accoglienza, la somministrazione di beni e alimenti, così come saranno programmati pranzi e cene sociali, momenti di incontro e feste affinché, anche quando la città svuota, possano esserci dei punti di riferimento e degli spazi aperti per tutti, specialmente per chi è più solo. Saranno assicurati h24 anche i servizi di Pronto Intervento Sociale e del Centro antiviolenza comunale. Inoltre, l’unità di strada comunale sosterà in via del tutto straordinaria nei luoghi di aggregazione per sensibilizzare i giovani sui temi legati alle dipendenze e all’abuso di alcool e droghe. Un ringraziamento speciale va a quanti ci consentono di mantenere attivi, nonostante le festività e il caldo di questi giorni, dei servizi fondamentali per il benessere della nostra comunità: operatori sociali, volontari, educatori, psicologici ma anche medici, forze dell’ordine, operatori di base e dei servizi pubblici”.

Restano dunque sempre attivi: i servizi comunali, attivi h24, dedicati all’ascolto e al sostegno dei più fragili; il PIS - Pronto Intervento Sociale che assicura interventi sociali in emergenza in favore di adulti e persone in condizioni di difficoltà sociale, anziani in stato di disagio e/o abbandono, donne vittime di violenza, minori in situazione di pericolo (numero verde 800 093470, tel. 080 8493594); il Centro antiviolenza comunale (numero verde 800 202330, pronto intervento 328 8212906 e numero verde nazionale 1522).

Sono previsti, inoltre, interventi straordinari dell’unità di strada comunale “Care for People”, che intercetta, orienta e sostiene per strada le persone più vulnerabili e lavora per prevenire l’uso di alcool e droghe: domenica 14 agosto, dalle ore 20 alle 23, sosterà in piazza Umberto, via Sparano, piazza Balenzano, via Caldarola, presso la Camera di Commercio, in via Quintino Sella, e dalle ore 23 alle 2 in via Caracciolo, corso Italia, piazza Moro, extramurale Capruzzi, Policlinico, ospedale Di Venere, Pane e Pomodoro e ospedale San Paolo. Nel giorno di Ferragosto, invece, gli operatori saranno impegnati in azioni di sensibilizzazione sul tema a Torre Quetta, dalle ore 20 alle 23, e a Pane e Pomodoro, dalle ore 23 alle 2. Martedì 16 agosto, infine, l’unità di strada stazionerà dalle ore 20 alle 23 presso piazza Umberto, via Sparano, corso Italia, piazza Moro, Pane e Pomodoro, la Camera di Commercio e sull’extramurale Capruzzi, mentre dalle ore 23 alle 2 effettuerà un percorso “antitratta” (complanari est/ovest, lungomare a sud della città e parco Perotti).

Il servizio itinerante provvederà anche a distribuire acqua fino ad esaurimento delle scorte (1488 bottiglie da 0,5 litri) nelle ore più calde di queste giornate.

Per quanto riguarda la distribuzione di pasti e il servizio effettuato dalle mense cittadine, resta aperto il Centro polifunzionale comunale per il contrasto alla povertà estrema “Area 51”, in corso Italia, che garantirà la somministrazione dei tre pasti giornalieri anche a Ferragosto. A ciò si aggiungono: sportello di ascolto e orientamento dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 15 alle 17; servizi igienici dalle ore 9 alle 20; servizio docce dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 18 (su prenotazione); deposito bagagli dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle ore 14 alle 18; servizio ricarica dispositivi digitali dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 14 alle 20; momenti di aggregazione e di festa domenica 14 (dalle ore 16 alle 18) e lunedì 15 agosto con (dalle ore 15 alle 18).

Martedì 16 agosto, infine, dalle ore 10 alle 12, sarà possibile consultare gli operatori dello sportello di orientamento alloggiativo e, dalle ore 15 alle 17, quelli dello sportello antitratta e per l’emersione di situazioni vulnerabili.

Naturalmente resteranno aperte tutte le case di comunità e i centri di accoglienza notturna, all’interno dei quali il 15 agosto saranno organizzati pranzi sociali e momenti di svago per gli ospiti, anche al fine di evitare che escano nelle ore più calde della giornata.

Per quanto riguarda le attività realizzate esclusivamente dalle realtà del mondo del volontariato, si ricorda che dalle ore 11.30 alle 15.30 di domenica 14 e lunedì 15 agosto sarà attivo, in piazza Balenzano, il Caffè letterario, l’iniziativa promossa dall’associazione In.Con.Tra, che contestualmente sarà impegnata con il servizio di “Cucina Mobile” per la distribuzione serale di oltre 100 pasti cucinati al momento per le persone senza dimora su un food truck.

Infine, la Caritas Diocesana assicurerà la somministrazione della cena alle persone senza dimora presso la mensa delle Figlie della Carità (suore di Madre Teresa) sull’extramurale Capruzzi.