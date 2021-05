Tavolini per i locali privi di aree esterne, a Bari si va verso l'utilizzo del posto auto adiacente al ristorante

L’idea è quella di delimitare un’area di cinque metri per due dove poter porre pedane e posti a sedere. Sì alla conferma della deroga per chi ha già ottenuto lo scorso anno il suolo pubblico e all'esenzione Tosap fino al 31 dicembre

Uno spazio 5 metri per due in corrispondenza del posto auto adiacente all’ingresso del locale. È l’orientamento che stanno seguendo gli uffici comunali di Bari per risolvere il problema dei ristoratori che non hanno spazi esterni che garantiscano distanze e misure antiCovid anche in zona gialla. L’idea è quella di delimitare un’area di cinque metri per due dove poter porre pesane e tavolini, ma con le dovute cautele e i distinguo. I problemi infatti sono diversi per chi non ha disponibilità di aree adiacenti in zona pedonale o con marciapiedi ampi. A cominciare dalla presenza dii posti auto dedicati alle persone con disabilità che non possono certo essere eliminati, o la corrispondenza del locale con incroci e strisce pedonali.

Il Comune sta cercando la soluzione migliore in accordo con i rappresentanti delle varie categorie e gli uffici competenti che dovranno trovare la via formale migliore per non scontentare nessuno. Il problema è affrontare anche ogni singolo caso, in coordinamento con la polizia municipale, nel rispetto della massima sicurezza nella circolazione stradale. Soluzione che dovrà avvenire entro la prossima settimana, visto l'arrivo da lunedì della zona gialla per la Puglia.

Nel frattempo è confermato l’orientamento verso le deroghe per chi già aveva fatto richiesta e ottenuto lo spazio lo scorso anno, su piazze e marciapiedi, non avrà bisogno di riformulare la domanda agli uffici comunali, e l’esenzione della tassa comunale per occupazione del suolo pubblico (Tosap) fino al 31 dicembre. Misura allargata anche agli operatori mercatali, sempre fino alla fine dell’anno.

