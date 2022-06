Battiti Live infiamma il centro di Bari: in migliaia per il primo dei due show sul palco del lungomare

La grande festa musicale di Radionorba Battiti Live e la bellezza del lungomare di Bari: in migliaia hanno affollato il centro cittadino per la prima delle due serate dello show sul palco allestito a pochi passi dal borgo antico. Ad alternarsi, sulla grande struttura realizzata sul lungomare Imperatore Augusto, alcuni dei nomi più amati della musica italiana, tra cui Fedez, Mara Sattei, Tananai, Il Volo, The Kolors, Elodie, Francesco Gabbani, Luigi Strangis, Coez, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini.

Sabato 18 si replica con un altro show, sempre presentato da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci: tra i perfomer anche Achille Lauro, Sangiovanni, Pinguini Tattici Nucleari, Alessandra Amoroso, Coez, Alex, Elodie, Rhove, Francesco Renga, Mecna & Coco, Vegas Jones, Room 9, Nika Paris, Boomdabash, Annalisa e Gabry Ponte