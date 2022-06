Disagi sul lungomare per il palco del Battiti Live, Decaro chiede pazienza ai baresi: "Location scelta per la sua bellezza"

Traffico rallentato, molti meno parcheggi e un solo senso di marcia: il palco dello show musicale Battiti Live, in corso di costruzione sul lungomare Imperatore Augusto a Bari per il doppio concerto gratuito del 17 e 18 giugno prossimi, ha provocato qualche polemica tra i cittadini e gli automobilisti costretti a fare i conti con una viabilità decisamente ridotta in una delle zone più frequentate della città.

Il sindaco Antonio Decaro, attraverso una diretta Facebook, ha raccontato, questa mattina, il sopralluogo da lui effettuato per controllare l'andamento dei lavori della struttura che ospiterà lo spettacolo che sarà trasmesso in diretta su Telenorba e in differita su Italia Uno. Il grande palco, a differenza di altri luoghi (come piazza Diaz e piazza Libertà) utilizzati in passato, è stato collocato quasi sotto la muraglia, con lo 'sguardo' rivolto verso il tratto costiero monumentale.

Una vera e propria cartolina della città ma con qualche conseguenza per gli automobilisti: "Ci sono un po' di problemi - ha affermato il primo cittadino - per la sosta lato mare ed è inibito il traffico per andare verso il porto. In tanti hanno chiesto come mai il palco sia stato collocato in questa zona del lungomare. Ci sono motivazioni legate alla sicurezza, con la possibilità di utilizzare le vie di fuga grazie agli spazi ampi ma, il motivo più importante è la scenografia. Sarà un concerto molto bello per la presenza di tanti artisti e le immagini della nostra città saranno trasmesse in tutta Italia".

"Sono stati anche eventi come questi - ha sottolineato Decaro - a far diventare Bari una città turistica e quest'anno, ad esempio, i numeri sulle presenze dei viaggiatori saranno probabilmente superiori anche al picco del 2019". Il sindaco rimarca il fatto che, in questi giorni, vi saranno altri importanti eventi musicali a Bari, come i concerti di Alt-J al porto, di Vasco Rossi e Ultimo allo Stadio San Nicola, di Cesare Cremonini al Della Vittoria e dei Chemical Brothers sul lungomare della Fiera del Levante ma "si tratta di importanti location - aggiunge - che serviranno soprattutto a chi viene da fuori. Questa, invece, la più bella della città e ci consentirà di mostrare le nostre bellezze".