Sostegno economico a 30 famiglie fragili del Municipio I di Bari: "Un aiuto per prodotti alimentari e fitti"

Trenta famiglie fragili residenti nei quartieri Japigia e Sant'Anna di Bari riceveranno un sostegno economico diretto per 9 mesi: l'iniziativa, resa nota dal presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, è stata resa possibile grazie al progetto “Sostegno al Pane di Sant’Antonio” e alla generosità dei Frati minori conventuali di Puglia.

Si tratta di un contributo economico, stabilito con criteri equi, da impiegare (e rendicontare) per spese ritenute essenziali e primarie, come quelle alimentari, mediche-farmaceutiche, o quelle per fitti, mutui, utenze, spese scolastiche e bisogni educativi dei minori.

“La nostra gratitudine - è il commento dlla dirigenza del Ramo Onlus San Francesco d’Assisi di Bari - ai tanti benefattori della Caritas Sant’Antonio e ai frati e collaboratori che rendono questo possibile, si unisce alla soddisfazione e alla gioia perché, così facendo, la carità di chi può donare trova realizzazione in opere concrete e molto varie per le esigenze delle persone più in difficoltà e per le quali i frati, e le chiese locali, si fanno garanti perché gli aiuti siano gestiti e spesi con responsabilità . Ad oggi, per le numerose persone già coinvolte, i fondi messi a disposizione per la nostra realtà locale non permettono di inserire altre persone o nuclei famigliari da poter sostenere”.

“Questo gesto di grande solidarietà da parte dei Frati di Puglia nei confronti delle famiglie in difficoltà residenti nel Municipio I, mi rende particolarmente felice - dichiara Lorenzo Leonetti -. Cercare di offrire l’opportunità di condurre una vita regolare a coloro che con sacrificio portano avanti la propria famiglia rappresenta un gesto importante, da imitare e moltiplicare. I Frati continuano a dimostrare alla nostra società il vero significato delle parole come solidarietà, carità e amore per il prossimo e per questo sento di ringraziarli di cuore, a nome della comunità del Municipio I”.

Chi volesse contribuire con una donazione per incrementarne il fondo solidale destinato a chi necessita può effettuare un bonifico indirizzato a: Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali- Ramo ONLUS San Francesco D’Assisi Iban: IT59Q0538541500000006975948 (Banca Popolare di Puglia e Basilicata) Causale: Progetto Sostegno al Pane di Sant’Antonio 2023.”